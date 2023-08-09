Среда, 9 Августа 2023 14:21

АрмИнфо. Секретарь Совбеза РА Армен Григорян принял представителей аппарата Комитета по внешним отношениям Сената США Сару Аркин и Дэмиана Мерфи.

Как сообщает перс-служба Совбеза РА, Григорян приветствовал визит членов комиссии в Армению и подчеркнул их важность.

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ситуации с региональной и внерегиональной безопасностью.

Григорян представил собеседникам гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, позицию армянской стороны относительно урегулирования нагорно- карабахского вопроса, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Стороны также обсудили ряд вопросов двусторонней армяно-американской повестки дня.

Отметим, что ранее представители Комитета посетили Сюниксую область и ознакомились с ситуацией вокруг Кашатагского коридора, который заблокирован Азербайджаном с 12 декабря 2022 года. В результате этих действий вражеской стороны 120 тысяч арцахцев стоят на пороге голодной смерти.