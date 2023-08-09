Среда, 9 Августа 2023 14:19

АрмИнфо.Проблемы с вывозом мусора и работой общественного транспорта являются самыми наболевшими для ереванцев. Об этом свидетельствуют итоги опроса "Ждун" консалтинговой компании MPG.

Так, на просьбу назвать ключевые проблемы, стоящие перед Ереваном

33.4% респондентов назвали проблемы с вызовом мусора. Причем в 2022 году на эту проблему указывали лишь 25.1% опрошенных.

На втором месте находится вопрос с работой общественного транспорта. Ее в качестве проблемы, нуждающейся в скорейшем решении указали 29% опрошенных. В 2022 году эту проблему указывали 37.1 % респондентов.

Ереванцев также беспокоят экологические проблемы города, и если в прошлом году этот вопрос поднимали лишь 10.9% опрошенных, то в этом году их число достигло 17.9%.

На четвертой строчке стабильно находится проблема инфляции. На нее указали 13% респондентов (13.3% в 2022 году).

На пятой строчке оказалась проблема плохого состояния дорог и пробок. На нее указали 10.5% респондентов (3.9% - в 2022 году).

Среди указанных горожан проблем также безработица, плохой уровень образования, необходимость замены аварийных домов, водоснабжение, незаконное строительство, безопасность, миграция. При этом 24.8% опрошенных назвали иные проблемы, еще 3% затруднились сказать.

Вместе с тем, на вопрос пост мэра Еревана это политическая должность или же всего лишь управленца - 48.5% ответили управленца (58.3% - в

апреле 2023 года), 41.4% - считают ее политической должностью (37.2%). Еще 10% затруднились ответить (4.6%).

Примечательно, что практически половина респондентов в столице считают, что выборы в Совет старейшин Еревана будут несправедливыми. В ответ на соответствующий вопрос лишь 16.1% выразили убеждение, что выборы будут справедливыми, 28.9% - скорее справедливыми, 19.5% - скорее несправедливыми, 32.1% - однозначно несправедливыми, 3.3% - затруднились ответить.

При этом 19.2% горожан не планирует участвовать в выборах, 11% не планируют отдавать свои голоса никому из выдвинутых кандидатов, 33.4% - затруднились сказать, 5.7% - отказались отвечать.

В тоже время за кандидатуру от правящей силы "Гражданский договор" Тиграна Авиняна готовы голосовать 9.3% опрошенных, за бывшего столичного градоначальника Айка Марутяна - 3.7%, за блок "Айастан" - 2.8%, за "Страну для жизни" во главе с Мане Тандилян и Европейскую партию - по 2.2% соответственно, еще 2% готовы отдать свои голоса за Давида Хажакяна из " Просвещенной Армении", еще 1.2% за Республиканскую партию Армении.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 27 июля по 5 августа этого года, объем выборки составил 809, погрешность выборки +/- 3.5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.