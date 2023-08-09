Среда, 9 Августа 2023 12:24

АрмИнфо.Прокуратура административного района Малатия-Себастия г. Еревана зафиксировала случаи продажи земель, не подлежащих отчуждению, гражданам и юридическим лицам, сообщает Генеральная прокуратура РА.

В частности, были отчуждены и переданы гражданам и юрлицам земельные участки на территории парка имени Ваана Затикяна на улице Раффи 22; <Итальянского> парка по адресу Андраника 121/8, 123/5; района <Победы>; земля по адресу Джамбули 29 и 29/3, в то время, как она была предусмотрена для линий электропередачи; здание и территория детсада на улице Бабаджаняна 304.

В Антикоррупционный суд подано также 2 иска неимущественного характера с требованием сноса самовольных построек по адресу Андраник 43 и прилегающих к нему участках, так как они не подлежали легализации в силу ограничений Земельного кодекса.