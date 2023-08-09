Среда, 9 Августа 2023 12:22

АрмИнфо. АРФ "Дашнакцутюн" не будет участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

В заявлении отмечается, что выборы в Совет старейшин Еревана, намеченные на 17 сентября, проходят в условиях сложных геополитических вызовов и угроз, стоящих перед Республикой Армения и Арцахом, армянским народом.

"В связи с этими обстоятельствами подход АРФД с самого начала заключался в том, что оппозиция должна участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана единым списком. Поскольку реализовать этот формат в предыдущий период не представлялось возможным, "Дашнакцутюн" не считает целесообразным выдвижение собственного пропорционального списка на выборах в Совет старейшин Еревана", - говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

В партии также отметили, что после выдвижения и публикации программ зарегистрированных кандидатов, АРФД сделает дополнительное заявление.

Напомним, что Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября по пропорциональной избирательной системе, по избирательным спискам партий или партийных блоков. Политические силы до 13 августа должны подать документы об участии. Предвыборная кампания начнется 23 августа и продлится 24 дня.

О своем участии в выборах уже заявили бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, председатель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян, Давид Хажакян от партии "Просвещенная Армения", Нелли Арутюнян из партии "Сила Родины", Тигран Авинян от правящей партии "Гражданский договор", адвокат Норайр Норикян и движение "Мать Армения" во главе с Андраником Теваняном.