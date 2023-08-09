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АрмИнфо. АРФ "Дашнакцутюн" не будет участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом говорится в заявлении Верховного органа АРФД.
В заявлении отмечается, что выборы в Совет старейшин Еревана, намеченные на 17 сентября, проходят в условиях сложных геополитических вызовов и угроз, стоящих перед Республикой Армения и Арцахом, армянским народом.
"В связи с этими обстоятельствами подход АРФД с самого начала заключался в том, что оппозиция должна участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана единым списком. Поскольку реализовать этот формат в предыдущий период не представлялось возможным, "Дашнакцутюн" не считает целесообразным выдвижение собственного пропорционального списка на выборах в Совет старейшин Еревана", - говорится в заявлении Верховного органа АРФД.
В партии также отметили, что после выдвижения и публикации программ зарегистрированных кандидатов, АРФД сделает дополнительное заявление.
Напомним, что Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября по пропорциональной избирательной системе, по избирательным спискам партий или партийных блоков. Политические силы до 13 августа должны подать документы об участии. Предвыборная кампания начнется 23 августа и продлится 24 дня.
О своем участии в выборах уже заявили бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, председатель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян, Давид Хажакян от партии "Просвещенная Армения", Нелли Арутюнян из партии "Сила Родины", Тигран Авинян от правящей партии "Гражданский договор", адвокат Норайр Норикян и движение "Мать Армения" во главе с Андраником Теваняном.
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|Численность населения Армении увеличивается, приближаясь к 3 млн.
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|Госдеп США: Турция может сыграть продуктивную роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
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|Бывший мэр Еревана примет участие в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана
|Госминистр Арцаха опровергает сведения о том, что гумгрузом в Арцах были доставлены продукты не первой необходимости
|Адам Шифф призвал признать независимость Республики Арцах
|Депутат НС РА: избрание представителя оппозиции председателем НС Арцаха создает новую возможность для дальнейших перестановок
|Эксперты ООН призвали Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
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|Движение <Мать Армения> приняло решение участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
|Армянский правозащитник призвал международное сообщество остановить геноцид армян в Арцахе
|Госдеп США: Соглашение между Арменией и Азербайджаном остается в пределах досягаемости
|Посол Франции в Армении побывал в "Ераблуре"
|Азербайджан начал незаконное заселение оккупированного арцахского села Агавно
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили захваченного в плен гражданина Арцаха Рашида Бегларяна
|ЮНИСЕФ призвал обеспечить гуманитарный доступ в Арцах
|Секретарь Совбеза РА провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ
|Туркменистан в ближайшее время планирует увеличить добычу газа на 60 млрд кубометров
|Государству причинен ущерб в $10 млн из-за халатного отношения чиновников к работе - Генпрокуратура
|Представитель Бюро АРФД: Спикер парламента будет играть решающую роль во всех основных политических процессах вокруг Арцаха
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