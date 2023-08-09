Среда, 9 Августа 2023 12:19

АрмИнфо. Армения снова поднимется тогда, когда удастся преодолеть раба в себе. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Исполнительного органа ранее правящей в стране Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

<Сегодня главной проблемой Армении является даже не <николизм> (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.), а политическая система, в которой, за редким исключением, практически не осталось политических сил, служащих интересам собственного государства и народа>, - написал Шармазанов.

Он добавил, что у одного в сердце флаг Европейского Союза, у другого - флаг США, над головой третьего развевается российский флаг, а у четвертого - турецкий. <Отсутствие государственного мышления и соблазн быть <народной шестеркой> привели нас к этому>, - констатировал политик, добавив, что духовной опорой армянских политических сил должны быть две абсолютные ценности: Бог и Родина.

<За свои интересы крупные мира сего с использованием своих агентов сталкивают внутри Армении лоб в лоб большинство политических сил, и эти же политические силы, как <гладиаторы>, сражаются, защищая, как рабы, интересы чужих>, - подчеркнул Шармазанов, добавив, что Армения снова поднимется только тогда, когда победит раба внутри себя.