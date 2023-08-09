Среда, 9 Августа 2023 12:17

АрмИнфо. ЗАО "Газпром Армения" предупреждает граждан страны о махинациях в социальных сетях с использованием имени компании.

<Газпром Армения> предупреждает, что в социальных сетях распространяется ложная информация, не соответствующая действительности и не имеющая никакого отношения к компании>, - говорится в сообщении <Газпром Армения>.

Отметим, что в последнее время в социальных сетях получили распространение всевозможные <объявления> о <благах> компании. В частности, указывалось на то, что ЗАО якобы обязали выплатить каждому гражданину страны сумму от 300 тысяч драм. Более того, представлено даже сообщение якобы от одного из комбанков страны, в котором указывается о переводе <Газпром Армения> на банковскую карту некоего гражданина 350 тыс драм. <Все это является явной подделкой>, - заявили в компании.