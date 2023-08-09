Среда, 9 Августа 2023 10:16

АрмИнфо.Инициатива "Священная Армения" намерена привлечь к ответственности основателя группы Little Big Илью Прусикина за осквернение христианского креста.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Инициативы напоминается, что Илья Прусикин, в день празднования Рождества Христова, облачившись в одежду священнослужителя, осквернил христианский крест, используя его в качестве скейтборда, тем самым издеваясь над христианскими ценностями и оскорбляя религиозные чувства христиан.

"12 августа Илья Прусикин организует концерт в Армении. Инициатива "Священная Армения" намерена подать в Генеральную прокуратуру РА заявление о преступлении против основателя группы "Little Big" Ильи Прусикина", - говорится в сообщении инициативы, и добавляется, что на данный момент к заявлению о преступлении присоединились уже 232 гражданина.

Желающие присоединиться к заявлению могут перейти по следующей ссылке https://form.jotform.com/232193220509045 и оставить свои данные до 9 августа текущего года.