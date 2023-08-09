Среда, 9 Августа 2023 10:06

АрмИнфо.Туркменистан на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки «Договора о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии». Как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, об этом говорится в Приоритетных позициях Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В документе отмечается, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, отменившим смертную казнь, и в настоящее время страны Центральной Азии и Монголия имеют потенциал стать первым регионом, свободным от смертной казни.

«На основании изложенного Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос разработки и принятия международного правового документа для Центрально-азиатского региона и Монголии «Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии», - говорится в документе.

Также в нем подчеркивается, что в дальнейшем такой документ может заложить основу для разработки и принятия Конвенции об отмене смертной казни, под инициативой данного региона в целях содействия отмене смертной казни во всем мире.