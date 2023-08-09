Среда, 9 Августа 2023 10:05

АрмИнфо.На Армению надвигается сильная жара. С таким предупреждением выступил Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Как отмечают синоптики, с 10 по 14 августа в период с 16:00 до 18:00 температура воздуха в Араратской долине, в Сюнике и в Ереване достигнет +40 - +42 градусов. В этот же период в Ереване, а также в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, в долинах Сюника и Тавуша ожидается особо опасная пожарная обстановка.

В период с 9 по 13 августа в областях страны прогнозируется погода без осадков. Ветер юго- западный с порывами до 2-4 м/с, в предгорьях Арагацотна и Котайка, и вАрмавире ожидается усиление порывов ветра до 13-16 м/с. С 9 по 11 августа температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване с 9 по 13 августа ожидается погода без осадков. По вечерам 9, 12 и 13 августа ожидается усиление ветра порывов ветра до 12-14 м/с. Температура воздуха в столице 9 августа днем составит 37-39 градусов, вечером - 30-32 градуса, в ночь с 9 на 10 августа - 23-25 градусов тепла.