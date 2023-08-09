Среда, 9 Августа 2023 10:05

АрмИнфо. Среди прочего, Ереван ценит целенаправленные заявления Европарламента, голос граждан ЕС, который усилился в ходе блокады Нагорного Карабаха и нарушения Азербайджаном постановлений Международного суда. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

"Теперь международные усилия должны быть направлены на реализацию с соответствующими инструментами и открытие Кашатагского (Лачинского) коридора", - написала она.

Вместе с тем она отметила, что Ереван высоко оценивает гуманитарную роль Международного комитета Красного Креста.

"Однако мы, подчеркиваем, что продолжающееся обструкционирование со стороны Азербайджана и похищение пациентов под его защитой неприемлемо и должно быть осуждено. Более 1760 человек лишены медицинской помощи, тысячи людей не имеют лекарств", - добавила она.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.