Вторник, 8 Августа 2023 22:45

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Норка 2, 4, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 32/2, 37/46, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50/3 на улице Ленинградян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, частные дома на улицах Манташяна, Шаамиряннери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 14, 14а, 18, 18а, 24/1, 26 на улице Арцаха;

11:00-17:00 частные дома 4-16 на улице Сармени, 1-54 на улице Антараин, абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/7-7 на улице Паруйра Севака, частные дома 1-356 у Шрджанцик Тоннеля, жилые дома 28 на улице Манташяна, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 квартал “Мугни” в городе Аштарак;

11:00-17:00 частично город Апаран; села Сараландж, Варденис, Кайк, Лусагюх, Чкнах, Ттуджур, Дзораглух;

в Араратской области:

10:00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

10:30-12:30 частично село Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 села Азатек, Заритап, Зеда, Пор;

11:00-12:00 село Агавнадзор;

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч полнотсью;

13:00-14:30 село Аршалуйс полностью;

11:00-17:00 село Нораван;

в Котайкской области:

10։00-16։00 2-ой микрорайон и прилегающие территории в городе Абовян;

11:00-16:30 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Мартин Стар”, “Эва Мак”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, “АИСА”, “ЗАО “П ев О”, воинская часть, кварталы ‘Ванаовит”, ‘Волоран”, ресторан “Кавказ”, собственники “Дж. Аветисян”, “С. Погосян”, “С. Овакимян”, “З. Саргсян”, “А. Арутюнян”, “Н. Торосян”, “С. Манукян”, станция компании “Виваселл-МТС”;

в Гегаркуникской области:

11։30-12։00 телебашня и нефтебаза в городе Гавар;

13։00-13։30 частично улица Саядяна, квартал “Арцвакар” полностью, газозаправочная станция ООО “Арм”, клуб Арцвакара, Гланоц, средняя школа N7, территория возле моста, квартал “Кси”, производственная база электросетей, станция очистки сточных вод “Айджрнухкоюги”, спорткомплекс, ОАО “Гавари ЧЧШ”, семейная ферма “Микаелян”, ЧП “Самвел Мнеян” в городе Гавар;

13։30-14։00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр, ‘Джрмух” в Ацарате; улицы Арцруни Ехбайрнер, Бошнагян, Даштоян, Кабелагорцнери, О. Абраамян (“Торосоу Тах), ГГМ Гавари в городе Гавар;

14։00-14։30 хлебный завод в городе Гавар;

14։30-15։00 абоненты-жильцы села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир, абоненты-жильцы, расположенные в конце квартала “Ацарат’, село Цахкашен полностью, новая школа N8 в Ацарате, село Кармир, станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, газозаправочная станция ООО “Кариш”, школа N1 села Сарухан;

15։30-16։30 села Айкаванк, Бердкунк, Лчап, Цахказард и прилегающие абоненты-жильцы, ООО “Акватик”, газозаправочная станция ООО “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард, ЧП “Оник Гаспарян”, станция компании “Юком”;

в Ширакской области:

11:00-13:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Лернут, Сариар и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 частично город Спитак; села Джрашен, Сарамеч, Лернаван, Сараландж, Нор Парни, Ширакамут, Катнаджур, Гегасар, Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Парни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180