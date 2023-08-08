Вторник, 8 Августа 2023 22:38

АрмИнфо. Команда Армении завоевала 1 золотую и 4 серебряные медали на 30-й Международной математической студенческой олимпиаде, прошедшей в болгарском Благоевграде с 31 июля по 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

В частности, как отмечает источник, золотую медаль завоевал студент Ереванского государственного университета Рубен Амбарцумян, еще три представителя ЕГУ - Гагик Мелкумян, Ваагн Ованнисян и Ваграм Асатрян, а также студент Армяно-российского университета Арман Фахрадян принесли Армении серебряные медали. Команду Армении готовили к олимпиаде Карен Керян, Вазген Микаелян, Альберт Геворгян, Арман Байрамян и Тигран Акопян.

В олимпиаде приняли участие 393 студента из 70 университетских команд со всего мира.