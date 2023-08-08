Вторник, 8 Августа 2023 22:23

АрмИнфо. Сборная Армении по баскетболу узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2027 года.

Как передает Федерация баскетбола РА, соперниками национальной команды Армении станут сборные Австрии и Албании. Первые матчи отборочного турнира пройдут 19-27 февраля 2024 года, а завершатся 17-25 февраля 2025 года. Во второй тур выходят команды, занявшие первые места в группах, а также команда с лучшим показателем в списке участников, занявшая 2 место. В случае выхода во второй этап команды продолжат борьбу в июне 2025 года.

Напомним, что в прошлом году сборная Армении выиграла чемпионат малых европейских стран.