Вторник, 8 Августа 2023 22:20

АрмИнфо. Численность населения Армении к 1 июля 2023 года увеличилась на 0,8% или на 23,2 тыс. чел. (против уменьшения на 0,1% или на 2,7 тыс. чел. годом ранее), превысив 2,985 млн. человек. Об этом свидетельствуют данные Статкомитета РА.

Согласно источнику, городского населения на отчетную дату насчитывается свыше 1,902 млн. чел. или 63,7% от общей численности (годовой рост на 0,6%, против 0,3%-го спада годом ранее), а в селах проживает 1,083 млн. чел. или 36,3% (годовой рост на 1%, против 0,4% годом ранее).

При этом, численность населения Еревана за отчетный период увеличилась на 1% или на 9,1 тыс. чел. (против уменьшения на 0,3% годом ранее), составив 1,102 млн. чел. Таким образом, в столице сконцентрировано 37% от общей численности населения страны.

Согласно статистике, самыми густонаселенными являются два близлежащих к столице региона - это Армавир (267,6 тыс. чел.) и Арарат (260,6 тыс. чел.). Далее следуют: Котайк (255,2 тыс. чел.), Ширак (230,3 тыс.), Гегаркуник (228,9 тыс.) и Лори (211,5 тыс. чел.).

В Сюнике, Арагацотне и Тавуше число проживающих граждан составляет соответственно 135,2 тыс., 126,1 тыс. и 120 тыс. чел. А самой малонаселенной областью страны продолжает оставаться Вайоц Дзор, где проживает всего 48,1 тыс. человек.

В отчетный период во всех областях Армении численность населения увеличилась, причем наиболее заметно в Котайке, Арарате и Армавире - на 1,4%, 1,3% и 1% соответственно.