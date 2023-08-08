Вторник, 8 Августа 2023 21:39

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян входе встречи с новоназначенным послом Ирана в РА Мехди Собхани поздравил его с назначением на эту ответственную должность.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян выразил надежду, что посол в ходе своей деятельности будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений между двумя дружественными странами.

Стороны обсудили ряд вопросов повестки армяно-иранских двусторонних отношений, касающихся ситуации в области безопасности в регионе. В рамках вышеизложенного секретарь Совбеза представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, длящегося уже более 7 месяцев (с 12 декабря 2022 года, чуть менее 9 месяцев - ред.), и позицию Республики Армения.