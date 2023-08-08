Вторник, 8 Августа 2023 21:15

АрмИнфо. Город Гюмри объявлен спортивной столицей СНГ в 2024 году. Такое решение, по сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), было принято на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, председателем которого с 1 сентября избран замминистра МОНКС Карен Гилоян.

По сообщению ведомства в 2024 году в Гюмри пройдет большая конференция, посвященная вопросам развития физической культуры и спорта.

Отмечается, что Гилоян находится с рабочим визитом в Минске, столице Беларуси, для наблюдения за проходящими в эти дни вторыми Играми СНГ. В рамках визита в Минск Карен Гилоян встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Руководители отрасли обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества и обмена опытом.