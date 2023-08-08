Вторник, 8 Августа 2023 21:13

АрмИнфо. В Госдепе США считают, что Турция может сыграть продуктивную роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Так, в ходе брифинга 7 августа на уточнение, как он определяет роль Турции в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, принимая во внимание, что этот вопрос был на повестке телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и Турции, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, в частности, сказал: "Я не хочу говорить об этом подробно - это частный дипломатический разговор. Могу лишь сказать, что мы действительно считаем, что Турция может сыграть продуктивную роль в этом, как и в других вопросах, и инициатива черноморского зерна является еще одной, о которой они говорили в своем телефонном разговоре на выходных".