Вторник, 8 Августа 2023 21:07

АрмИнфо. При посредничестве и в сопровождении представителей Арцахского отделения Международного комитета Красного Креста после 11 дней полной блокады из Арцаха в Армению были перевезены 11 больных. Об этом сообщает Минздрав Арцаха.

Девять из указанных пациентов находятся на плановом гемодиализе, но из-за отсутствия лекарств и средств медицинского назначения не могут получить необходимую медицинскую помощь и находятся под угрозой летального исхода, а остальные 2 пациента находятся в тяжелом состоянии из- за онкологического заболевания.

В течение дня на автомобилях МККК планируется вернуть в Арцах 9 больных вместе с сопровождающими, которые в свое время были направлены в Армению для лечения в рамках госзаказа.

В министерстве отмечают, что азербайджанская сторона постоянно запрещает доставку медикаментов и предметов медицинского назначения в Арцах автотранспортом Красного Креста, и многие пациенты до сих пор ожидают своего перевода в Армению. "На данный момент в медицинском центре "Аревик" находятся на стационарном лечении 30 детей, из них 8

- в отделении неонатологии и реанимации. На стационарном лечении в ЗАО <Республиканский медицинский центр> находятся 80 пациентов, в реанимационном отделении - 8 пациентов, из них 4 - в крайне тяжелом состоянии>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 июля Азербайджан похитил 68-летнего Вагифа Хачатряна, одного из граждан, перевозимого из Арцаха на лечение в Армению в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Его доставили на допрос в сопровождении представителя МККК, а через некоторое время представителя МККК вернули, а Вагифа Хачатряна перевезли в Баку. В столице Азербайджана его обвинили в <участии в акциях геноцида против азербайджанцев> во время первой арцахской войны. После инцидента с похищением Вагифа Хачатряна в Армению до сегодняшнего дня не было доставлено ни одного больного из Арцаха.