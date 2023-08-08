Вторник, 8 Августа 2023 21:03

АрмИнфо. Члены отряда "Крестоносцы" проводят акция протеста перед правительством Армении, с требованием разблокировать Кашатагский (Лачинский) коридор и обеспечить голодающих арцахцев продовольствием.

Командир отряда "Крестоносцы" Саркис Погосян заявил, что они требуют, чтобы власти обеспечили арцахцев едой. По его словам, если это не сделают власти РА, тогда это сделают они сами и обеспечат доставку продовольствия голодающим арцахцам. При этом он обратился к армянскому обществу и отметил, что война не закончена, нельзя жить настолько беспечно.

Погосян также потребовал от правительства РА предоставить им оружие для открытия единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром.

Вместе с тем, командир отряда выразил убеждение, что в сложившейся ситуации виноваты все. "У нас была война, через несколько месяцев мы про нее забыли, парни сгорели, никто не спросил: почему сгорели? Мы забыли и это. Мы помним о наших жертвах день-два, затем предаем их забвению", - отметил он.

Он также заверил, что их сторонники находятся на передовой, и если их требования не будут выполнены, они начнут широкомасштабные боевые действия.