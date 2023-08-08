Вторник, 8 Августа 2023 21:01

АрмИнфо. Прокурор по собственной инициативе 7 августа 2023 года вынес новое постановление о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении бывшего заместителя мэра Еревана В. Н. (Ваге Никояна-ред.) за злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Генеральная прокуратура РА, в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом, установлено, что В.Н., занимая должность заместителя мэра Еревана с 20 января 2012 г. по 29 октября 2018 г., злоупотреблял своими служебными полномочиями, будучи главой оценочной комиссии на конкурсе по выбору компании для сбора мусора и санитарной очистки в западной и восточной частях города, оценил заявки участников как удовлетворительные, несмотря на несоответствие критериям. В результате победителями были признаны компания ООО <Санитек (Sanitek s.a.r.l.)>, армянский филиал ООО <Санитек> и компания ООО <Санитек Интернэшнл>.

В дальнейшем из-за нехватки технических, финансовых, профессиональных и трудовых ресурсов вышеназванные компании не имели возможности должным образом оказывать услуги, оговоренные в договорах. Тем не менее, мэрия Еревана выплатила им сумму в размере 3 млрд. 200 тыс. драмов.

Кроме того, В.Н. получил взятку от уполномоченных лиц указанной компании, приняв предложение о получении особо крупной имущественной выгоды для своего отца. В частности, в 2015 году В.Н. сдал в долгосрочную аренду упомянутым компаниям недвижимое имущество, зарегистрированное на имя своего отца, с арендной платой, превышающей сумму арендных платежей в 436 млн. 472 тысяча 280 драмов.

3 октября 2019 года в одностороннем порядке были расторгнуты договоры на оказание услуг по вывозу мусора и санитарной очистке, заключенные с компаниями СП <Санитек с.а.р.л.> и <Санитек Интернэшнл>. В результате В.Н. фактически получил около 141 млн 273 тыс. 953 драмов имущественной выгоды за 2015-2019 годы.

В феврале 2023 года сообщалось, что Антикоррупциооным судом принят к производству иск генеральной прокуратуры Армении о конфискации незаконно нажитого имуществ у бывшего заместителя мэра Еревана В. Н. (Ваге Никояна-ред.) и связанного с ним лица.

Ваге Никоян был назначен заместителем мэра Еревана в январе 2012 года, при представителе бывшей власти Тароне Маркаряне. Никоян занимал должность вице-мэра в течение шести лет. Он также возглавлял рабочую группу по реформе общественного транспорта в Ереване. После избрания действующего мэра Айка Марутяна заместитель мэра-республиканец Никоян отклонил предложение Марутяна продолжить работу в мэрии не в качестве заместителя мэра, а в качестве его советника. В 2020 году ему было предъявлено обвинение по делу, связанному с продажей муниципальной земли лицам, аффилированным с бывшим главой Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. Отмечалось также, что Никоян, занимая должность замглавы городской администрации в 2012-2018 гг., злоупотребил должностными полномочиями и, несмотря на невыполненные работы по санитарной очистке города, перечислил компании "Санитек" и связанным с ней предприятиям более 3 млрд драмов.