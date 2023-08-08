Вторник, 8 Августа 2023 20:58

АрмИнфо. В Армении в I полугодии 2023 года абсолютная величина естественного прироста населения составила 4 467 чел., увеличившись в годовом разрезе в 2,4 раза (против почти такого же роста годом ранее - в 2,2 раз). Коэффициент естественного прироста населения вырос за год с 1,2 промилле до 3,1 промилле. Об этом свидетельствуют данные Статкомитета РА

За полгода в стране родилось 16 939 детей, что выше показателя годовой давности на 2,6%, в то время как годом ранее фиксировалось уменьшение на 4,3%. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей за отчетный период составил 11,5 промилле, против 11,2 промилле годом ранее.

Самая высокая рождаемость зарегистрирована в городе Ереван, где в отчетный период родилось 5033 ребенка. Следом идут Араратская, Армавирская, Котайкская, Гегаркуникская, Ширакская и Лорийская, где родилось свыше 1000 детей, в Сюнике и Арагацотне - свыше 800 детей, в Тавуше - свыше 600 детей. И самая низкая рождаемость традиционно зарегистрирована в Вайоц Дзорской области - 367 детей.

Согласно статистике, за отчетный период в Армении скончалось 12 472 человека 14769, что ниже показателя годовой давности на 15,6% (против уменьшения на 10,5% годом ранее). Коэффициент смертности в стране в I полугодии 2023г составил 8,4 промилле, против 10 промилле годом ранее.

По статданным, численность населения Армении к 1 июля 2023 года увеличилась на 0,8% или на 23,2 тыс. чел. (против уменьшения на 0,1% годом ранее), составив 2,985 млн. человек.