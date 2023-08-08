Вторник, 8 Августа 2023 20:56

АрмИнфо. Правительство Великобритании выделило еще 500 млн фунтов стерлингов на поддержку разминирования в Азербайджане, сообщил посол этой страны в Азербайджане Фергюс Олд в социальных сетях.

Как сообщает Turan, "указанные средства будут направлены на наращивание потенциала разминирования и обеспечения безопасности в ходе возвращения людей на освобожденные территории".

Британское правительство после 44-дневной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха осенью 2020 года, уже выделило 1,5 млн фунтов стерлингов на работы по разминированию. Эти средства были направлены на разминирование ряда районов, перешедших под азербайджанский контроль в результате агрессии.