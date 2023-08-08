Вторник, 8 Августа 2023 20:52

АрмИнфо. По поручению председателя комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса делегация во главе с представителями аппарата комитета Сарой Аркин и Дамианом Мерфи посетила Армению.

Как сообщает пресс-служба Сюникской области, 7 августа они провели встречу с губернатором Сюника Робертом Гукасяном и главой общины Гориса Арушем Арушаняном. Армянская сторона проинформировала гостей о ситуации на границах Сюника, посягательствах Азербайджана на суверенную территорию РА, блокаде Арцаха и гуманитарной катастрофе, вызванной этим шагом.

Сегодня американская делегация в сопровождении губернатора Сюника посетила село Корнидзор общины Тех, и воочию убедилась в отсутствии движения по мосту Хакари и факте закрытости единственной дороги, соединяющей Арцах с внешним миром.

Представители Сената США также рассмотрели и тот факт, что автомобили с гуманитарным грузом (360 тонн продуктов питания - ред.), отправленные правительством РА, уже несколько дней стоят по эту сторону границы и не могут добраться до нуждающихся в них жителей Арцаха.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.