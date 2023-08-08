Вторник, 8 Августа 2023 20:47

АрмИнфо. Полиция Армении приступила к задержанию участников акции протеста – ветеранов первой и второй арцахских войн, вышедших с акциями протеста у здания правительства с требованием применить действенные меры по разблокированию Лачинского коридора и недопущения геноцида армян Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.

Между ветеранами и полицией начались стычки. Ветераны не собираются подчиниться требованиям Полиции разойтись. Люди чрезвычайно возмущены бездействием правительства, его пассивностью и безразличием к судьбе соотечественников в Арцахе.

По мнению независимых политических наблюдателей сегодняшняя акция, чем бы она не завершилась, открывает новый сезон острого внутриполитического противостояния в Армении