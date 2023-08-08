Вторник, 8 Августа 2023 20:29

АрмИнфо. Безопасность не только Арцаха, но и Республики Армения зависит от преодоления гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Арцаха Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении фракции <Честь имею> армянского парламента, приуроченного избранию на пост председателя Национального Собрания Республики Арцах Давида Ишханяна, кавалер <Боевого креста> I степени и члена Бюро АРФД.

Как подчеркивается в заявлении, Национальное Собрание Республики Арцах, будучи государственным органом, наделенным первичным мандатом, играет важную роль в преодолении не только внутренних, но и международных вызовов, стоящих перед Арцахом. Пассивное отношение нынешних руководителей Республики Армения к судьбе Арцаха есть мнение маргинализованной группы, обладающей государственными рычагами, и не отражает подхода граждан Армении.

В заявлении отмечается также, что во внутриполитическом поле Республики Арцах авантюристические заявления некоторых деятелей, а в ряде случаев и заявления, вытекающие из интересов Азербайджана, а также использование создавшейся ситуации для получения власти, могут поставить под сомнение само существования Республики Арцах.

В этой связи фракция <Честь имею> приветствует шаги, направленные на повышение роли Национального Собрания Республики Арцах как выборного представительного органа. В сложившейся ситуации безальтернативна консолидация сильных и здоровых национальных сил.

Фракция, говорится в заявлении, полна решимости и впредь служить интересам Республики Арцах всеми подконтрольными ей инструментами, не отделяя и не отождествляя их с интересами Республики Армения.

Фракция уверена, что новоизбранный Председатель НС Республики Арцах будет вести последовательную работу в направлении реализации права Арцаха на самоопределение и готов и впредь способствовать этому процессу с помощью партийных каналов и парламентской дипломатии.