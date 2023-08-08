Вторник, 8 Августа 2023 13:46

АрмИнфо. Бывший мэр Еревана Айк Марутян примет участие в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана, которые пройдут 17 сентября. Об этом экс-мэр заявил в своем обращении к ереванцам.

Он отметил, что ранее всегда воздерживался от ответов на вопросы, связанные с его возможным выдвижением. <В последнее время ко мне часто обращаются жители города, которые спрашивают, выдвину ли я свою кандидатуру на должность мэра Еревана. Ответ на этот вопрос оставался тем же: пока не решил. С одной стороны, у меня своя личная жизнь, семья, профессиональная деятельность, с другой стороны - Ереван, ереванцы, не решенные пока проблемы города, и разочарование общественности от имеющихся реальностей. Часто, когда, обсуждался вопрос в узком кругу, звучал ответ о том, мол, а тебе это надо? У тебя все есть - любовь, уважение. Между прочим, то же самое мне говорили и в 2018 году, когда я участвовал в митингах>, - сказал Марутян, добавив, что аналогичные заявления звучали и в последующие годы. <В этих сдерживающих призывах есть логика, но это только на первый взгляд, потому что не может благоустроенный человек жить спокойно, когда твое окружение не благоустроено, как не может человек быть счастливым, когда твоя община и твоя страна несчастливы>, - отметил бывший столичный градоначальник.

Марутян отметил, что борьба не закончилась. <Надо задать себе вопросы, действительно ли происходящие в стране процессы справедливы и прозрачны, действительно ли управление в Ереване эффективно, действительно ли чиновники, которые ранее выставляли себя революционерами, не начали действовать <прежними и благими> методами, действительно ли мы достигли всего того, ради чего всей нацией встали на ноги в 2018 году. Конечно нет, и, следовательно, борьба не закончилась>, - констатировал экс-мэр, добавив, что хотел бы видеть цветущий Ереван, чтобы народ вышел из апатии, чтобы Армения вновь встала на ноги. <И если этого не сделаем мы, люди, которые руководствуются своими и групповыми интересами, и плевать хотели на людей и интересы государства, окончательно доведут страну. По этой причине Марутян принял решение пойти на выборы, несмотря на то, что его команда не имеет серьезных финансовых средств, как не имеет и собственных олигархов, СМИ и административных ресурсов. <Наше единственное богатство - это вы, ереванцы, и мы уверены, что судьбу Еревана не могут решать непонятные случайные люди. Без вас ничего не будет решаться, вместе мы сможем решить имеющиеся проблемы>, - отметил Марутян.

Напомним, что 22 декабря прошлого года Айк Марутян был отстранен правящей в стране фракцией в Совете старейшин от должности мэра Еревана. Официальной причиной отставки стал его выход из фракции <Гражданский договор>.

Отметим, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Они состоятся по пропорциональной системе выборов. Избирателям предстоит избрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, изберут мэра столицы Армении. Правящая партия <Гражданский договор> выдвинула на эту должность нынешнего вице-мэра Тиграна Авиняна. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал- майор юстиции Нелли Арутюнян от <Сила Родины>. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>. Прием заявок на участие в выборах в Совет старейшин Еревана пройдет с 3 по 13 августа, 13-18 августа кандидаты будут зарегистрированы, 23 августа - 15 сентября будут организованы предвыборные агитационные кампании, а 16 сентября объявлен Днем тишины.

Приглашение на участие в выборах в Совет старейшин в качестве наблюдателей отправлены избирательным органам 20 стран и 5 международным организациям.