Вторник, 8 Августа 2023 12:25

АрмИнфо. Сведения о том, что во время блокады гуманитарным грузом в Арцах якобы были доставлены продукты не первой необходимости, являются явно ложными. Об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

Госминистр отметил, что Арцах сегодня переживает достаточно тяжелые времена. Правительство постоянно работает над смягчением проблем, с которыми сталкивается население. Большая часть этой работы делается тихо и незаметно, и есть ряд вопросов, о которых по понятным причинам невозможно говорить публично. Эта работа ведется при наличии многих системных, кадровых и человеческих проблем, о которых практически не говорится, отметил он.

<Но и в этих условиях есть люди, которые занимаются пустословием, основное их занятие - сеять ненависть и вражду к государству и государственным органам, совершенно не зная государственного управления и глубинной картины создавшегося положения, разнообразия и количества проблем, для обретения ложного авторитета они постоянно безответственно и безосновательно критикуют государство, используют чувства перенапряженных граждан и пытаются использовать их в личных или групповых интересах>, - заявил Нерсисян.

Тем не менее, госминистр делает ряд констатаций, которые, по его мнению, имеют большое значение в текущей ситуации. Так, во время блокады, наряду с заботой о нуждах 120- тысячного населения Арцаха, благодаря складированию различных продуктов, правительство смогло организовать как весенний сев в объемах, превышающих предыдущие годы, так и определенный сбор урожая. Помимо этого, сегодня граждане имеют возможность получать минимальное количество продуктов питания, фруктов и овощей.

Отмечается, что длинные очереди за хлебом и другими продуктами вызваны дефицитом продукта, что в основном вызвано распространением ложной информации и созданием паники среди населения.

<Правительство предоставляло и будет предоставлять топливо только для работы по уборке урожая и организации внутренней жизни страны. Топливо никому не предоставлялось и не будет предоставлено ни для

каких иных целей>, - отметил он.

Как утверждает госминистр, <циркулирующие время от времени сведения о том, что во время блокады гуманитарным грузом в Арцах якобы были доставлены продукты не первой необходимости, являются явно ложными>. <Более того, правительство и я были единственными, кто боролся со случаями доставки таких товаров в Арцах коррупционным путем>, - заверил он.

Гурген Нерсисян призывает воздержаться от попыток субъективного использования общественных эмоций в сложившейся ситуации. <Ослабление основ государства и государственности в Арцахе, или шаги к этому есть не что иное, как мягко говоря, ударом в спину, и такие явления недопустимы. Призываю государственные органы и чиновников делать выводы из объективной критики, но никогда не предаваться сплетням и эмоциям>, - написал он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.