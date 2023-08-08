Вторник, 8 Августа 2023 11:10

АрмИнфо. С точки зрения изменения политической ситуации в Арцахе, избрание представителя партии АРФ <Дашнакцутюн> Давида Ишханяна председателем Национального Собрания Арцаха является шагом вперед, и создает новую возможность для дальнейших политических перестановок. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Парламентарий подчеркнул, что избрание Ишханяна сформировало в Арцахе весьма примечательную ситуацию. <Хотя существуют определенные обсуждения в контексте того, почему при выборе спикера парламента депутаты арцахского НС остановились на кандидатуре от оппозиционной фракции, состоящей всего из 3 депутатов, прежде всего следует подчеркнуть, что парламентская оппозиция выступает единым фронтом, и в этом аспекте оппозиционные силы вместе составляют 7 депутатов. Давид Ишханян - один из борцов за свободу в период первой арцахской войны, в период формирования новой армии он был командиром батальона. Он видный государственный деятель со своим поведением, национальным настроем и принципиальной позицией, но его решение занять кресло спикера НС в нынешней ситуации является крайне опасным, потому что, с одной стороны, ситуация в Арцахе крайне тяжелая, с другой стороны, система государственного управления находится на грани краха, не говоря уже о нездоровой атмосфере, созданной на политическом поле>, - подчеркнул Абрамян.

Он заметил также, что в Арцахе, несомненно, будут большие проблемы, связанные с курсом страны, потому что действующий президент

неустойчив в своих подходах под влиянием различных ветров и настроений. В то же время, даже в этих условиях АРФД и правящая

власть продолжают расходиться во мнениях по ряду принципиальных вопросов. <Согласно конституции Республики Арцах, глава парламента является второй по значимости должности в стране, который принимает на себя обязанности главы страны в случае отставки президента или невозможности выполнения им своих полномочий. С точки зрения изменения политической ситуации в Арцахе, это шаг вперед, создающий новую возможность для дальнейших политических перестановок>, - считает политик.