Вторник, 8 Августа 2023 11:08

АрмИнфо. Для оперативного реагирования на лесные пожары в Армении создана межведомственная рабочая группа.

<Создать рабочую группу с целью мониторинга возможных лесных пожаров в Республике Армения, предотвращения пожаров, оценки необходимых возможностей, быстрого реагирования, тушения пожаров, предотвращения их распространения, а также осуществления мероприятий, направленных на ликвидацию их последствий>, - говорится в решении главы кабмина Никола Пашиняна от 7 августа, опубликованном на сайте правительства.

Рабочую группу возглавит замминистра внутренних дел, начальник Спасательной службы.

На днях начальник Национального центра кризисного управления Спасательной службы МВД Арсен Мкртчян сообщил, что в Армении в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, зарегистрирован рост числа пожаров.