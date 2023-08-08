Вторник, 8 Августа 2023 11:07

АрмИнфо. В Арцахе в связи с блокадой Лачинского коридора и отсутствием медикаментов резко возросло количество заболеваний и смертей. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения республики.

Так, среди общего числа умерших за семь месяцев (январь-июль) текущего года зафиксирован более чем двукратный рост смертности от болезней системы кровообращения, в том числе, увеличилась смертность от острой и хронической сердечной недостаточности на 66%, от острого инфаркта миокарда - на 20,8%, от детского церебрального паралича - на 8,8%. Смертность от болезней системы кровообращения в июле возросла еще более - в 2,6 раз по сравнению с июлем прошлого года, в том числе, от острой сердечной недостаточности - в 2,5 раза, от острого инфаркта миокарда - в 4 раза, от детского церебрального паралича - в 3 раза.

За семь месяцев число умерших от злокачественных новообразований увеличилось на 15,9%. Среди причин повышения летальности выделяют нехватку или отсутствие необходимых лекарственных средств, изменение качества жизни, резкое ограничение возможностей для оказания надлежащей медицинской помощи, снижающие степень жизнеспособности.

В этот же период среди населения зафиксирован рост новых случаев мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда на 26% и 9,7% соответственно.

За период январь-июль зафиксирован рост новых случаев злокачественных новообразований на 24,3%.

В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень анемии среди беременных достиг порядка 90%. Это связано с

недостаточным питанием и отсутствием соответствующих лекарств. Хотя увеличения количества тотальных абортов в течение первого полугодия не было, в июле было зафиксировано резкое увеличение количества абортов по назначению врача в 4 раза. Стресс, неправильное питание и недостаток или отсутствие лекарств усугубляют болезненную ситуацию.

В июле участились случаи обмороков. По сравнению с июлем прошлого года случаи обмороков увеличились на 91%. Очень часто бывают случаи, когда обморок наступает, но до приезда скорой помощи гражданин приходит в сознание, а инцидент фактически не фиксируется. В июле по сравнению с тем же периодом прошлого года также произошло резкое увеличение (в 5,6 раза) вызовов скорой помощи по поводу случаев высокого кровяного давления. Рост указанных и других показателей смертности и заболеваемости обусловлен серьезнейшими проблемами со здоровьем, вызванными блокадой, в том числе, нехваткой или отсутствием медикаментов и предметов медицинского назначения, недоеданием населения, стрессами, приостановкой плановых операций и исследований, оказанием медицинской помощи в Армении и за рубежом.

Министерство здравоохранения Республики Арцах предупреждает, что в случае продолжения полной блокады Азербайджаном Арцаха указанные и другие показатели еще более возрастут, что приведет к гибели многих людей и ухудшению их здоровья. Система здравоохранения делает все возможное, чтобы смягчить последствия этих серьезных проблем, с которыми она сталкивается, но полная блокада движения людей, транспортных средств и товаров через Лачинский коридор делает просто невозможным предоставление системных и комплексных решений в области здравоохранения, говорится в сообщении