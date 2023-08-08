Вторник, 8 Августа 2023 11:05

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I в ходе встречи с папским нунцием Паоло Борджиа, обратил внимание последнего на ситуацию в осажденном Азербайджаном Арцахе.

Как сообщается на странице Католикоса на Фейсбук, встреча, которая длилась более часа, предоставила возможность обсудить президентские выборы в Ливане, отношения между Великим Домом Киликийским и Ватиканом и другие межцерковные вопросы.

"Его Святейшество особо обратил внимание епископа Пауло Борджиа на ситуацию в Арцахе, который более 8 месяцев находится в блокаде со стороны Азербайджана. Арам I напомнил, что Армянская церковь и армянский народ всегда были благодарны Его Святейшеству Папе Франциску в вопросе Армении и Арцаха, а также позиции и заявлениям Ватикана в целом. Мы знаем, что Папа Римский выразил обеспокоенность блокадой Арцаха и подчеркнул настоятельную необходимость решительно покончить с ней",- говорится в сообщении.

При этом Арам I сказал: "Наш народ ждет, что Ватикан продолжит выражать свою солидарность с Арцахом различными способами, особенно в международных кругах".

Епископ Борджиа, хорошо осведомленный об арцахской проблеме, пообещал Его Святейшеству в ближайшие сроки направить эти мысли и ожидания в Ватикан.