Вторник, 8 Августа 2023 11:03

АрмИнфо.Движение <Мать Армения> приняло решение участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом в своем видео-обращении заявил координатор движения Андраник Теванян.

Он отметил, что для движения неприемлема нелегитимная политика, осуществляемая премьер- министром РА Николом Пашиняном, которая является угрозой для Армении и Арцаха. <Мы не принимаем тезис о том, что Арцах является частью территории Азербайджана, и хотим остановить разрушение Армении. У нас есть возможность строительства безопасной и развивающейся страны>, - отметил Теванян, добавив, что участие в выборах в Совет старейшин Еревана является возможностью для смены власти и вывода Армении из нынешней ситуации. <В этом вопросе мы нуждаемся в вашем содействии, присоединяйтесь к движению, чтобы вместе изменить ее>, - подчеркнул Теванян.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Они состоятся по пропорциональной системе выборов. Избирателям предстоит избрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, изберут мэра столицы Армении. Правящая партия <Гражданский договор> выдвинула на эту должность нынешнего вице-мэра Тиграна Авиняна. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал- майор юстиции Нелли Арутюнян от <Сила Родины>. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.

Прием заявок на участие в выборах в Совет старейшин Еревана пройдет

с 3 по 13 августа, 13-18 августа кандидаты будут зарегистрированы, 23 августа - 15 сентября будут организованы предвыборные агитационные кампании, а 16 сентября объявлен Днем тишины.

Приглашение на участие в выборах в Совет старейшин в качестве наблюдателей отправлены избирательным органам 20 стран и 5 международным организациям.