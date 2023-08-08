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АрмИнфо.Необходимы срочные международные меры для предотвращения массового геноцида в Арцахе (Нагорный Карабах), находящийся в азербайджанской блокаде. Об этом говорится в послании экс-омбудсмена Армении, главы фонда "Татоян" Армана Татояна к международному сообществу.
Он указал на неминуемость массовой гуманитарной катастрофы в Арцахе.
"120 000 этнических армян находятся в блокаде Азербайджана уже 240 дней.
Люди, особенно дети, беременные женщины и пожилые люди сталкиваются с серьезными проблемами здоровья из-за недостаточного питания. В Арцахе не хватает самых необходимых продовольственных товаров и жизненно важных продуктов.
Фашистская армянофобская политика Азербайджана и безнаказанность за преступные нарушения международного права ведут к более жесткому поведению к этническим армянам, проживающим в Арцахе. Этническая чистка и геноцид в Арцахе - основные приоритеты азербайджанских властей", - отметил Татоян.
При этом он подчеркнул, что открытые преступные действия Азербайджана и отсутствие какой-либо реакции со стороны международного сообщества, полное отсутствие ответственности, позволили превратить Арцах в открытую тюрьму, где люди подвергаются массовому голоданию в результате геноцидальной политики.
"Нельзя допускать продолжения этой гуманитарной катастрофы. Срочные действия крайне необходимы, прямо сейчас, чтобы спасти реальные человеческие жизни", - резюмировал Татоян.
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|Армянский правозащитник призвал международное сообщество остановить геноцид армян в Арцахе
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|Посол Франции в Армении побывал в "Ераблуре"
|Азербайджан начал незаконное заселение оккупированного арцахского села Агавно
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили захваченного в плен гражданина Арцаха Рашида Бегларяна
|ЮНИСЕФ призвал обеспечить гуманитарный доступ в Арцах
|Секретарь Совбеза РА провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ
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|Государству причинен ущерб в $10 млн из-за халатного отношения чиновников к работе - Генпрокуратура
|Представитель Бюро АРФД: Спикер парламента будет играть решающую роль во всех основных политических процессах вокруг Арцаха
|Глава МИД Турции озвучил внешнеполитические приоритеты и ожидания от процесса нормализации с Арменией
|В МИД Армении призвали предпринять шаги для реализации международных призывов и решений по ситуации вокруг Арцаха
|Мнение: Отказ от реализации пунктов трехстороннего соглашения от 9 ноября в треугольнике "Армения-Россия-Азербайджан" угрожает существованию самой Армении
|В Арцахе возникла проблема с наличными деньгами - Минфин
|Известно имя нового спикера парламента Арцаха
|Всемирный совет церквей и Конференция европейских церквей призвали ЕС предпринять шаги по снятию блокады Арцаха
|Президент Арцаха опроверг утверждения премьера Армении
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