Вторник, 8 Августа 2023 11:02

АрмИнфо.Необходимы срочные международные меры для предотвращения массового геноцида в Арцахе (Нагорный Карабах), находящийся в азербайджанской блокаде. Об этом говорится в послании экс-омбудсмена Армении, главы фонда "Татоян" Армана Татояна к международному сообществу.

Он указал на неминуемость массовой гуманитарной катастрофы в Арцахе.

"120 000 этнических армян находятся в блокаде Азербайджана уже 240 дней.

Люди, особенно дети, беременные женщины и пожилые люди сталкиваются с серьезными проблемами здоровья из-за недостаточного питания. В Арцахе не хватает самых необходимых продовольственных товаров и жизненно важных продуктов.

Фашистская армянофобская политика Азербайджана и безнаказанность за преступные нарушения международного права ведут к более жесткому поведению к этническим армянам, проживающим в Арцахе. Этническая чистка и геноцид в Арцахе - основные приоритеты азербайджанских властей", - отметил Татоян.

При этом он подчеркнул, что открытые преступные действия Азербайджана и отсутствие какой-либо реакции со стороны международного сообщества, полное отсутствие ответственности, позволили превратить Арцах в открытую тюрьму, где люди подвергаются массовому голоданию в результате геноцидальной политики.

"Нельзя допускать продолжения этой гуманитарной катастрофы. Срочные действия крайне необходимы, прямо сейчас, чтобы спасти реальные человеческие жизни", - резюмировал Татоян.