Вторник, 8 Августа 2023 11:01

АрмИнфо. Несмотря на любые комментарии со стороны других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, соглашение между Арменией и Азербайджаном остается в пределах досягаемости, и США продолжать работать с этими странами для его достижения. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Так в ответ, на вопрос, не пора ли Западу призвать Россию воздержаться от подрыва усилий США по установлению мира между Ереваном и Баку, на фоне последних заявлений, звучащих из Москвы по части мирного договора, Миллер заявил, что ему не хотелось бы говорить о России когда речь идет об Армении и Азербайджане.

"Я хочу сказать по поводу тех двух стран, которые имеют прямое отношение - которые являются непосредственными сторонами в этом споре. Мы работаем напрямую с этими странами. Специальный посланник Боно (американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно - ред.) посетил этот регион на прошлой неделе и лично встретился с ними. И мы считаем, несмотря на любые комментарии со стороны других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, соглашение остается в пределах досягаемости, и мы будем продолжать работать с ними для его достижения", - отметил представитель Госдепа США.

Отметим, что ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что из ряда западных стран время от времени звучат заявления о том, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор в ближайшие недели и месяцы, однако спешка может обернуться новыми конфликтами в будущем.

"Наспех подготовленный, сырой мирный договор между Ереваном и Баку не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений. Российская сторона исходит из того, что Баку и Ереван должны самостоятельно определить сроки подписания.

Задача ответственных посредников - не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности", - отметил Гончар.