Понедельник, 7 Августа 2023 21:22

АрмИнфо. Новоназначенный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил военный пантеон "Ераблур".

"Сегодня утром я посетил военный пантеон "Ераблур" в Ереване, где похоронены несколько тысяч армянских воинов, павших на полях чести",

- написал Оливье Декотиньи в своем микроблоге в Твиттер, выложив фото с визита в пантеон.