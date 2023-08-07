Понедельник, 7 Августа 2023 17:42

АрмИнфо. В соответствии с принципами, закрепленными в международном гуманитарном праве и правах ребенка, ЮНИСЕФ призывает все стороны обеспечить гуманитарный доступ для распределения предметов первой необходимости среди детей и их семей.

Об этом заявил глава Регионального отделения UNICEF в Европе и Центральной Азии Октавиан Бивол, на просьбу Общественного телевидения РА дать оценку продолжающейся блокаде Кашатагского (Лачинского) коридора и ее последствиях для армян Нагорного Карабаха, особенно для 30 000 детей.

В ответе отмечается, что ЮНИСЕФ поддерживает призыв Генерального секретаря ООН. "В соответствии с принципами, закрепленными в международном гуманитарном праве и правах ребенка, ЮНИСЕФ призывает все стороны обеспечить гуманитарный доступ для распределения предметов первой необходимости среди детей и их семей. Мы призываем все вовлеченные стороны и тех, кто имеет на них влияние, поставить безопасность и выживание детей выше всех других соображений", - отмечается в заявлении Октавиан Бивол.

Отметим, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находиться в блокаде со стороны Азербайджана. Если до 15 июня текущего года, в республику хоть и в небольших количества, однако со стороны Международного комитета Красного Креста и Российских миротворческих сил доставлялись какие-то гуманитарные грузы, то после 15 июня Нагорный Карабах находится в тотальной блокаде. 120 тысяч граждан НКР, в том числе около 30 тысяч детей стоят на пороге голодной смерти на фоне бездействие цивилизованного мира.