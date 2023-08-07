Понедельник, 7 Августа 2023 17:41

АрмИнфо. Секретарь Совбеза РА Армен Григорян в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Акбаром Ахмадианом поздравил последнего со вступлением в должность секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана и пожелал ему успехов на этом важном посту.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, собеседники также обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества РА-ИРИ, а также дальнейшего взаимодействия.