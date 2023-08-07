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АрмИнфо. Секретарь Совбеза РА Армен Григорян в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Акбаром Ахмадианом поздравил последнего со вступлением в должность секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана и пожелал ему успехов на этом важном посту.
Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, собеседники также обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества РА-ИРИ, а также дальнейшего взаимодействия.
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|Наблюдательный совет Аякса хочет наложить вето на переход Сперцяна в амстердамский клуб
|МИД РА: за незаконной блокадой Лачинского коридора стоят 120 тысяч человеческих историй
|Прекратите поддерживать диктатуры - депутат Кнессета Израиля
|600 тысяч граждан Армении лишены возможности участвовать в сборе подписей инициативы <Айакве> - Чалабян
|Мэрия: Ереван шаг за шагом претворяет в жизнь реформы в транспортной системе
|Посол: Индия готова к укреплению и расширению существующих тесных отношений с Арменией
|Посол по особым поручениям РА: есть шанс предотвратить тотальную этническую чистку в Нагорном Карабахе
|Армения предложила Грузии помощь в ликвидации последствий природной стихии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Представители международных общественных организаций посетили Корнидзор
|Три офицера обвиняются в лжесвидетельстве по делу жестоко избитого около 4 лет назад подполковника Ара Мхитаряна
|По итогам Ашхабадского саммита было принято Совместное Заявление
|Fitch Ratings повысило рейтинг Ардшинбанка
|В ходе 44-дневной войны командир стрелковой роты самовольно приказал личному составу отступить с боевой позиции. Прокурор направил дело в суд
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Канада призывает Азербайджан выполнить решение Международного суда
|Комитет по управлению госинспекциями Арцаха намерен контролировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке
|Спецпредставитель генсека НАТО обеспокоен ситуацией вокруг Лачинского коридора
|Опрос: Более 67% армянской общественности выразили недоверие заявлениям премьер- министра Армении
|В старших школах Армении будет апробирована программа по изучению искусственного интеллекта
|НПО Армении обратились в СБ ООН с просьбой предпринять срочные шаги в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе
|Конгрессмен США: международное сообщество должно действовать сообща, чтобы Алиев прекратил блокаду Лачинского коридора
|В ЮКЖД отметили профессиональный праздник железнодорожника
|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
|Aрмения призвала ООН принять срочные меры для обеспечения выполнения Азербайджаном своих обязательств
|Пашинян с правящей партией обсудил избирательный список ГД на выборах в Совет старейшин Еревана
|Посол Франции посетил Центр Франкофонии в Горисе
|МИД РФ: Россия на всех этапах принимала самое активное участие в урегулировании нагорно- карабахского конфликта
|Армения представит гуманитарную ситуацию в Арцахе на дискуссии в Совбезе ООН
|ЕСПЧ дал время Баку до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне
|ААЦ обратилась к лидерам стран Совбеза ООН: мир в регионе не может быть установлен за счет истребления народа Арцаха
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Баку ответил на обвинения Еревана
|Глава ЦИК: За 5 лет число избирателей в Армении сократилось
|Облигации IDBank уже можно приобрести онлайн. Банк выпускает 2-й транш долларовых облигаций
|Власти Азербайджана должны немедленно прекратить блокаду Лачинского коридора – Глобальный центр ответственности
|Представители ООН выражают надежду, что ситуация в Лачинском коридоре в самое ближайшее время разрешится
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