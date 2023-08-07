Понедельник, 7 Августа 2023 16:39

АрмИнфо.Туркменистан в ближайшее время планирует увеличить добычу газа на 60 миллиардов кубометров. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на брифинге по итогам трехстороннего саммита глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, прошедшего в Ашхабаде.

По словам Р.Мередова, Туркменистан обладает огромными ресурсами природного газа и диверсификация экспортных поставок газа, соблюдение при этом баланса интересов производителя, транзитера и потребителя энергии являются для Ашхабада базовыми принципами при реализации международных энергетических проектов.

«Именно в этом контексте туркменская сторона сегодня предложила рассмотреть перспективы стратегического партнерства в газовой отрасли между Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном», – подчеркнул глава туркменского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД страны, в соответствии с долгосрочными национальными программами социально-экономического развития Туркменистана в настоящее время по поручению президента страны проводятся широкомасштабные работы по освоению третьего и четвертого этапов крупнейшего в мире месторождения природного газа «Галкыныш».

«В этой связи в ближайшие годы планируется увеличить объем добычи природного газа в Туркменистане дополнительно минимум на 60 миллиардов кубометров. Это предоставит нам возможность полностью обеспечить как растущие внутренние потребности в природном газе, так и нарастить объемы поставок туркменского природного газа за рубеж. При этом безусловным приоритетом будут поставки туркменского газа своим ближайшим соседям – Узбекистану и Таджикистану», – сказал глава туркменского МИД.