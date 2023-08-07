Понедельник, 7 Августа 2023 16:32

АрмИнфо. Из-за ненадлежащего выполнения или невыполнения обязательств, взятых на себя ЗАО <Киностудия <Айфильм> (<Арменфильм>) им. Амо Бекназаряна и отсутствия адекватной реакции со стороны чиновников Комитета по управлению госимуществом на протяжении почти 10 лет - предъявления иска в размере 10 млн. долларов США (стоимости неисполненного обязательства) к поручителю, государству был причинен убыток в вышеуказанном размере, сообщает Генпрокуратура РА.

Так, согласно источнику, решением правительства от 21 апреля 2005 года, имущество, закрепленное за киностудией <Айфильм> при Министерстве культуры, было продано ЗАО <Армения Студиос> путем проведения тендера за 350 млн драмов.

Установлено, что, по договору, подписанному между Республикой Армения и ЗАО <Армения Студиос> от 14 сентября 2005 года, было отчуждено здание и сооружение, площадью 24 тысячи 292,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Ереван, улица Чауши, 50. Согласно договору обязательства, взятые на себя ЗАО <Армения Студиос>, были переданы ЗАО <Си Эс Фильмс>, основанному 4 сентября 2005 года, которое 10 октября 2008 года было переименовано в ЗАО <Киностудия <Айфильм> им. Амо Бекназаряна>.

Отмечается, что договором предусматривались инвестиции в размере 30 млрд драмов, из которых не менее 10 млрд драмов обязалось реализовать ЗАО Киностудия <Айфильм> им. Амо Бекназаряна в течение 10 лет. Срок исполнения обязательств был установлен на 31 декабря 2014 года, а срок предоставления отчета - 31 марта 2015 года. В договоре также оговаривается, что инвестор должен иметь гарантийное письмо от <Нортерн траст> на сумму 10 млн долларов США в течение инвестиционного периода.

За 2006-2009 годы ЗАО <Киностудия Айфильм> инвестировало 748 млн драмов, а за 2010- 2011 годы был представлен отчет, который не имел надлежащих обоснований. Госкомимущество в многочисленных письмах обращалось к инвестору с просьбой представить дополнительные документы, чего сделано не было.

В результате постановлением Правительства от 31 августа 2015 года договор, подписанный 14 сентября 2005 года, был расторгнут, указанная в договоре стоимость имущества, 350 млн драмов, была возвращена государством покупателю, и ЗАО <Киностудия <Айфильм> им. Амо Бекназарян> - 100 процентов акций были оформлены как собственность РА.

Следствие также выявило, что в 2005-2016 гг.. неизвестными лицами были украдены сценические предметы и техническое оборудование, находящиеся на балансе <Армфильма>, начальной стоимостью 2 млн 658 тысяч 220 драмов, и являющиеся историческими и культурными ценностями.

<Принимая во внимание, что в ходе изучения были выявлены факты явных преступлений, совершенных должностными лицами Комитета по управлению государственным имуществом, а также случаи хищения историко-культурных ценностей, 3 июля 2023 г. в Следственный комитет было подано сообщение о преступлении.

В следственном комитете возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 446 (должностная халатность), п.3, ч.3 ст. 254 (кража путем хищения предмета, представляющего особую историческую, художественную или культурную ценность) и ч. 1 ст. 447 УК РА (непринятие в установленном законом порядке мер по прекращению самовольного изъятия земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также самовольного строительства зданий или сооружений либо по привлечению лица к ответственности)>, - говорится в сообщении генпрпкуратуры.