Понедельник, 7 Августа 2023 16:29

АрмИнфо. Безопасность, благополучие и развитие народа Арцаха являются безусловными приоритетами для Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн". Об этом заявил представитель бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян, на просьбу прокомментировать факт избрания спикером парламента Арцаха дашнакцакана Давида Ишханяна.

Так в интервью Апараж, на уточнение, исходя из чего АРФД приняла решение согласиться занять пост председателя НС Арцаха в эти непростые для республики времена, Тер-Хачатурян сообщил, что в бюро АРФД поступило совместное предложение действующего и двух последних президентов НКР о повышении роли Дашнакцутюн в государственной системе Арцаха.

"Идя навстречу вышеупомянутой просьбе о выдвижении Давида Ишханяна спикером Национального Собрания Республики Арцах, естественно, Дашнакцутюн со всей серьезностью отнеслась к этому предложению, в то же время, испытывая опасения и прекрасно осознавая то тяжелое бремя, которое возлагается на нашу диаспаральную организацию. Был оценен и тот факт, что наши политические партнеры из Арцаха безоговорочно поддержали предложение занять такую ответственную должность", - отметил представитель Бюро АРФД.

На уточнение, были ли достигнуты какие-либо договоренности в преддверии этих выборов, Тер-Хачатурян сообщил, что параллельно с этим предложением было обещано, что роль и сфера ответственности НС Арцаха должны быть расширены, а спикер парламента должен играть решающую роль во всех основных политических процессах. В частности, в сфере статуса Арцаха, безопасности, переговоров и международных отношений в целом.

"Национальное Собрание является одним из двух всенародно избираемых столпов Республики Арцах наряду с президентским институтом. Он уполномочен представлять волю народа и говорить от его имени. Поэтому для эффективного осуществления своей деятельности спикер НС должен иметь мощный авторитет, инструменты и политические возможности", - констатировал дашнакцакан.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что безопасность, благополучие и развитие народа Арцаха являются безусловными приоритетами для Дашнакцутюн. В этом ключе Тер- Хачатурян констатировал, что АРФД никогда не уклонялся от повышения своей доли и веса ответственности во имя Арцаха, особенно в критические моменты.

"С этим убеждением мы стояли у истоков борьбы Арцаха за выживание в самые первые дни, на поле боя, с армией "Ай Дат", осуществляющей глобальное военное движение, и с самоотверженностью работая на благо развития Арцаха. Потому что для АРФД урегулирование арцахского вопроса на основе права на самоопределение, обеспечение безопасности арцахских армян и ликвидация социально-экономического кризиса были стержнем нашей глобальной непрерывной работы по сей день.

Соглашаясь с предложением о выдвижении Давида Ишханяна спикером Национального Собрания Армении, мы рассчитываем, что все политические силы Арцаха объединятся вокруг парламента, наилучшим образом выражая решительную волю владеющих своей судьбой арцахских армян, и в то же время, являясь стимулом в нашей всемирной борьбе против армяноненавистнической и геноцидальной политики Азербайджана и Турции.

Арцах не будет бороться в одиночку, его поддерживает весь армянский народ. Мы верим, что поражение 2020 года и сегодняшний кризис носят временный характер, и мы преодолеем все внутренние и внешние препятствия общенациональными усилиями", - резюмировал он.

Отметим, что сегодня, в ходе внеочередного заседания НС НКР, по результатам тайного голосования дашнакцакан Давид Ишханян был избран новым спикером парламента НКР. "За" его кандидатуру проголосовали 22 законодателя, "против" - 9.