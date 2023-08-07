Понедельник, 7 Августа 2023 14:21

АрмИнфо. Нынешняя международная система не может обеспечить мир, стабильность и справедливость для большей части мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия 14-й конференции послов в Анкаре.

По его словам, международная система, которая все больше и больше выходит из равновесия, содержит много непредсказуемых явлений, и это увеличивает уязвимость, что в свою очередь приводит к вооруженным конфликтам, росту таких пагубных явлений как ксенофобия, терроризм и нелегальная миграция.

Вместе с тем он констатировал, что Турция работает над тем, чтобы поставить свои внешние отношения на структурную основу. Фидан в этом ключе выразил убеждение, что региональный мир и безопасность будут способствовать повышению благосостояния.

"Мы продолжим играть активную роль в построении более справедливого мира. Мы продолжим наши усилия, чтобы стать одной из 10 крупнейших экономик мира. Мы будем развивать наши торговые и экономические отношения со всеми регионами. Мы будем укреплять свои позиции в качестве центра в вопросах энергетики и транспорта. Мы будем уделять приоритетное внимание контекстуальным проектам, таким как TANAP, Средний коридор, пересекающий Каспий", - отметил турецкий министр.

Вместе с тем он констатировал, что процесс нормализации на Ближнем Востоке и Южном Кавказе ускорился. "Для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности на Южном Кавказе важно, чтобы процесс нормализации турецко-армянских и азербайджано- армянских отношений продвигался параллельно", - отметил он.

Добавим также, что турецкая газета Hurriyet со ссылкой на свои источники сегодня сообщила, что встреча лидеров России и Турции состоится в конце августа. На повестке встречи будут такие вопросы как ситуация вокруг Украины, зерновой коридор, торговые отношения между двумя странами, открытие так называемого "Зангезургского коридора", отношения Турция-Азербайджан-Армения, процессы вокруг Сирии.