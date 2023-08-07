Понедельник, 7 Августа 2023 13:44

АрмИнфо. В Арцахе возникла проблема с наличными деньгами. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов республики.

<Поскольку с 12 декабря 2022 г. Арцах находится в блокаде, а с 15 июня текущего года полностью приостановлены и гуманитарные грузоперевозки, в Арцахе возникла проблема с наличными. С целью реализации программ социальной поддержки, определенных решением правительства Арцаха, выдачи зарплат, пенсий и обеспечения внутреннего процесса наличного денежного обращения, просим по мере необходимости обналичивать денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, а свободные наличные деньги держать на банковских счетах>, - отмечается в сообщении Минфина Арцаха.

Ведомство призывает население поддержать государство, чтобы совместными усилиями преодолеть сложные вызовы, стоящие перед народом Арцаха.