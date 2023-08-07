Понедельник, 7 Августа 2023 13:38

АрмИнфо.Всемирный совет церквей и Конференция европейских церквей призвали Европейский Союз предпринять шаги по снятию блокады Арцаха и практическими действиями защитить права человека. Об этом сообщает пресс-служба партии АРФ <Дашнакцутюн>.

<Всемирный совет церквей и Конференция европейских церквей совместно направили открытое письмо Верховному комиссару по внешней политике и безопасности Европейского Союза Жозепу Боррелю, в котором выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией, сложившейся в результате блокады Азербайджаном Арцаха, подчеркнув необходимость международной ответственности, чтобы заставить Баку выполнить обязательные для исполнения решения Международного Суда и прекратить осаду Арцаха, открыв Лачинский коридор>, - говорится в сообщении.

В письме, подписанном генеральным секретарем Всемирного совета церквей Джерри Пиллаи и генеральным секретарем Конференции европейских церквей Йоргеном Сков Соренсеном, также подробно описывается гуманитарный кризис, возникший в результате азербайджанской блокады Арцаха, что проявляется в прекращении снабжения продовольствием, медикаментами, электроэнергией и топливом, что ухудшило положение 120 000 человек, в том числе детей. Генеральные секретари экуменических организаций также особо упомянули о продолжающихся нарушениях основных прав человека в результате блокады. Они призвали Азербайджан и международных акторов, вовлеченных в этот вопрос, немедленно обеспечить беспрепятственный проход людей и грузов через Лачинский коридор, а также оказать гуманитарную помощь, направленную на удовлетворение потребностей народа Арцаха. Авторы обращения призвали Евросоюз и все международное сообщество эффективными средствами ликвидировать блокаду Арцаха и защитить основные права человека. Экуменические деятели выразили надежду и убежденность в том, что прочный мир может быть достигнут только при искренней приверженности всех сторон, участвующих в переговорах, которые серьезно относятся ко всем правам человека и основным свободам, основанным на взаимном доверии и уважении.