Понедельник, 7 Августа 2023 13:37

АрмИнфо. Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, тяжело воспринятое арцахским обществом на первом этапе, было точкой опоры, или возможностью, позволившей нам бороться за свое самоопределение. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян в интервью Общественному телевидению Арцаха.

"Ни один из пунктов заявления от 9 ноября, кажется, не выполняется, за исключением того, что сегодня у нас есть линия соприкосновения благодаря Армии обороны. Конечно, здесь также очень важна роль российских миротворцев, которые предотвращают эскалацию.

Сегодня, если у нас есть какая-то стабильность, мы должны быть благодарны. С другой стороны, мы должны отметить, что самый важный пункт, которым является Лачинский (Кашатагский) коридор, не выполняется российскими миротворцами. Я отправил много писем руководству России, президенту, просьб, обращений, но имеем то, что имеем. Это следствие российско-украинской войны, но есть и простая истина. Мы наблюдаем и видим, что российский внешнеполитический блок обвиняет власти Армении, в частности премьер-министра, в том, что это последствие признания премьера территориальной целостности Азербайджана", - отметил Арутюнян.

По его словам, Армения обвиняет Россию в том, что это одно из обязательств трехстороннего заявления, которое Россия должна выполнять вне зависимости от ситуации. "Обе близки к истине, но есть и третье, о котором сегодня не говорят. Это также тупик, возникший с точки зрения перезапуска армяно-азербайджанских инфраструктур или строительства новых, чем пользуется Азербайджан и продолжает оказывать давление на народ Арцаха",- считает глава НКР.

Арутюнян также прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Степанакерт самовольно произвел изменения маршрута в Кашатагском коридоре. Он напомнил, что на первом этапе обсуждался вопрос того, как будет проходить маршрут.

"Азербайджан и Россия имели свои предложения, но затем было принято решение принять наше предложение. Целью изменения маршрута было сохранение наших сел под Степанакертом. Если бы мы приняли другое решение, то потеряли бы их. Есть много иных обоснований, почему маршрут был изменен таким образом. То, есть в конце концов был принят арцахский вариант, который поддержали и Армения, и Россия и Азербайджан. До этого Армения и тендер объявила, и проектные работы, то есть по части маршрута был консенсус со стороны всех. Я не хочу публиковать документы, которые согласовывались с Арменией, Россией и Азербайджаном. У меня было на руках письмо от командующего РМК о том, что российские миротворцы 5 августа вынуждены будут покинуть свои пункты дислокации на старой дороге на территории бывшего НКАО, и переместиться на новый маршрут и на новый коридор. У нас стояла задача спасти жизни наших соотечественников в Ахавно и Бердзоре. Процесс был отложен на 20 дней, чтобы организовать эвакуацию населения", - пояснил Арутюнян.

По его словам, единственное чего они попросили отсрочить на 20 дней перемещение, иных решений власти Арцаха не принимали.

Президент Арцаха также напомнил, что документ, предполагающий изменение маршрута подписывали лидеры Армении, Азербайджана и России, и Степанакерт в этом не участвовал. "Призываю не связывать блокаду с изменением маршрута. Действия Азербайджана не связаны с изменением маршрута", - отметил глава НКР.

Арутюнян также отреагировал на обвинения Никола Пашиняна о том, что средства, предоставленные из бюджета Армении, были неэффективно израсходованы Арцахом.

"Если речь идет конкретно о 2023 году, то нам было предоставлено 136 млрд. драмов, но уже порядка 52 млрд. драмов было направлено на погашение кредитов банков Армении, которые были выданы, чтобы поддержать Арцах после войны, средства были направлены исключительно на социальные проекты", - отметил он, при этом добавив, что блокада уничтожила экономику Арцаха, без помощи Армении и международного сообщества ситуацию исправить невозможно.

Глава НКР еще раз подчеркнул, что экономика Арцаха уничтожена, ее просто нет, так как в республике практически все сегодня безработные. При этом он заявил о готовности предоставить отчет о проделанной работе и реализованных проектах. Он еще раз выразил благодарность Армении и Диаспоре за поддержку, отметив, что обвинения в нецелевом использовании предоставленных средств беспочвенны.

Касаясь взаимодействия с властями Армении, Арутюнян отметил, что контакты на всех уровнях осуществляются. По его словам, безусловно, бывают и споры, и противоречия. "Ключевое противоречие, безусловно, касается вопроса Арцаха. Я призываю власти Армении воздерживаться от шагов или заявлений, которые могут поставить под сомнение вопрос самоопределения Арцаха. Движение, стартовавшее в 1988 году, было инициировано народом Арцаха, и было выражено в референдумах и совместных заседания парламентов, и не является монополией какого-то одного человека. Я призываю власти Армении быть очень осторожными. Никто не имеет право ставить под сомнение и ограничивать наше право на самоопределение. Это исключительное право, международно признанное, а не данное какой-то властью", - заключил он.