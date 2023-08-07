Понедельник, 7 Августа 2023 11:05

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе субботнего телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, зерновую инициативу и вступление Швеции в НАТО.

В сообщении Госдепа США отмечается, что Блинкен в разговоре с Фиданом, подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. "Госсекретарь поблагодарил Турцию за ее лидерство в Черноморской зерновой инициативе и отметил настоятельную необходимость решения проблемы негуманного использования Кремлем продовольствия в качестве оружия войны. Блинкен также поблагодарил Турцию за согласие на вступление Швеции в НАТО и готовность парламента ратифицировать это решение", - говорится в сообщении Госдепа США.