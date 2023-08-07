Понедельник, 7 Августа 2023 11:04

АрмИнфо. Сегодняшний праздник демонстрирует волю армянского народа, волю Республики Армения преодолевать и жить, развиваться и идти вперед, несмотря на все сложности, все сложности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на церемонии открытия VIII летних Панармянских игр на стадионе <Ширак> в Гюмри.

Премьер поприветствовал соотечественников, приехавших в Армению из десятков стран, особенно тех, кто впервые в Армении, впервые в Гюмри. <Надеюсь, они увидят новое возрождение Гюмри. Гюмри с каждым днем возрождается и преображается, и Республика Армения с каждым днем преображается>, - сказал премьер-министр, добавив, что сегодня в РА стремительно развивается спорт и спортивная инфраструктура.

Отметим, что решением исполнительного органа комитета Панармянских игр за лучшую организацию, координацию и поддержку VIII Панармянских летних игр руководитель аппарата премьер-министра, председатель Организационного комитета VIII Панармянских летних игр Араик Арутюнян награжден высшим орденом <Знак Почета> Комитета Панармянских игр. Награду Араику Арутюняну вручил президент Панармянских игр Ишхан Закарян.

Панармянские игры проходят раз в 4 года. В международных соревнованиях, которые проводятся с 1999 года, участвуют спортсмены-армяне со всего мира. Цель Панармянских игр - объединение армян из разных стран посредством спорта, укрепление связей между Республикой Армения и диаспорой.

По 17 видам спорта, включенным в программу VIII Панармянских летних игр, будет разыграно 107 комплектов медалей. В Играх принимают участие более 7000 спортсменов из 181 города 41 государства.