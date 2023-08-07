Понедельник, 7 Августа 2023 11:02

АрмИнфо. У тех, кто утверждает, что Москва продвигает так называемый ''Зангезурский коридор'' налицо проблемы с географией. Подобное мнение выразил доктор политических наук, профессор Ваге Давтян.

Он обратил внимание на тот факт, что все чаще звучит мнение о том, что именно Москва продвигает так называемый ''Зангезурский коридор''.

"Главный аргумент сводится к тому, что через него Москва стремится установить сухопутную транспортную связь с Турцией.

У сторонников этой концепции налицо проблемы с географией. Тем более - со знанием уже существующих маршрутов.

Россия уже наладила с Турцией сухопутную железнодорожную связь по логистике Дербент-Баку-Тбилиси-Карс. Первый грузовой состав отправился по данному маршруту в январе 2021 г", - напомнил эксперт.

Помимо этого, продолжил политолог, грузовые перевозки между Россией и Турцией осуществляются через паромное сообщение (преимущественно по маршруту Сочи- Трабзон).

"Не следует забывать и про иранский маршрут. Имея сухопутный и морской выход на Иран, Россия может обеспечить коммуникацию с Турцией через иранские инфраструктуры. А с возможным запуском ж.д. Решт-Астара коммуникация эта будет еще более диверсифицирована.

Все изложенное свидетельствует о том, что если Россия гипотетически и заинтересована в ''Зангезурском коридоре'', то никак не с целью обеспечить выход на Турцию. Здесь уже вопрос следует рассматривать в рамках большой геостратегии - например, возможного консенсуса по переформатированию баланса сил в регионе. Но это уже другой вопрос",

- считает Давтян.

По его словам, в целом же, с начала 2000-х Россия продолжает оставаться одним из ключевых бенефициаров международного коридора Север-Юг (Балтийский регион - Россия - Кавказ - Иран - Персидский залив - Индийский океан - порт Мумбаи).

"Стратегия эта в корне противоречит логистике Восток-Запад, инициированной Западом в начале 1990-х с целью обеспечить транспортную связь Европа-Кавказ-Азия в обход России. ''Зангезурский коридор'' - априори часть этой стратегии", - резюмировал политолог.