Понедельник, 7 Августа 2023 09:50

АрмИнфо.4 августа 2023 года в МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция по итогам трехсторонней встречи Президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.

В работе брифинга приняли участие представители дипломатических миссий и зарубежных СМИ, аккредитованных в Туркменистане, пресса трех стран-участников Саммита.

В ходе пресс-конференции главы внешнеполитических ведомств Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана выступили с обращениями к представителям СМИ, в которых были озвучены итоги переговоров на высшем уровне.

Министры подчеркнули, что нынешняя встреча в верхах является важной и конструктивной частью такого формата политического взаимодействия как Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии. В этом контексте, было отмечено, что встреча Президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана станет важным вкладом в успешное проведение в сентябре текущего года в Душанбе 5-го юбилейного саммита Президентов государств региона ЦА.

Как отметил Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, в повестку дня саммита были внесены три основных вопроса: рациональное использование водных ресурсов реки Амударья; развитие сотрудничества в области энергетики и обсуждение возможностей для взаимодействия в этой сфере; а также укрепление сотрудничества в сфере транспорта и логистики, расширение транспортно-транзитных коридоров.

Касаясь вопроса бережного и эффективного использования водных ресурсов Амударьи, было отмечено, что между Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном успешно реализуется взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в водохозяйственной сфере. Вместе с тем, является целесообразным изучение возможностей выработки нового, комплексного и системного подхода к совместной деятельности в данном направлении.

Подчёркивая важное значение сотрудничества в энергетике, в том числе, в газовой отрасли, туркменская сторона предложила рассмотреть перспективы стратегического партнёрства в этой области между Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Было констатировано, что безусловным приоритетом будут поставки туркменского природного газа ближайшим соседям – Узбекистану и Таджикистану.

В контексте развития совместного сотрудничества в транспортно-логистической сфере, туркменская сторона подчеркнула актуальность транспортного маршрута Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан с выходом на морские порты в Заливе и Каспийском море. Было отмечено, что данный транзитный коридор может быть эффективно использован и для грузоперевозок в обратном направлении, с дальнейшим выходом в Китай.

В рамках брифинга руководители внешнеполитических ведомств констатировали развитие плодотворных отношений между государствами и в двустороннем формате. В этом контексте, отмечены итоги государственных визитов Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан в июле 2022 года и в Таджикистан в мае 2023 года.

Наряду с этим, прозвучала информация о состоявшихся перед началом саммита встречах Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентами Таджикистана и Узбекистана, а также о двусторонних переговорах главы Туркменистана с таджикским и узбекским лидерами.

Также министры ознакомили журналистов с основными положениями итогового документа, принятого на саммите.

В этой связи, было подчеркнуто, что плодотворные трехсторонние переговоры в верхах будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного партнерства, как между государствами-участниками саммита, так и в регионе, в целом.