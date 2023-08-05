Суббота, 5 Августа 2023 18:20

АрмИнфо. В высшем руководстве амстердамского <Аякса> выступают резко против возможного перехода в клуб полузащитника сборной Армении и футбольного клуба <Краснодара> Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, наблюдательный совет запрещает директору <Аякса> по футбольным вопросам Свену Мислинтату подписывать Сперцяна, потому что, по их мнению, вести дела с российским клубом аморально. Мислинтат же уверен, что если никакие санкции Евросоюза в отношении России не мешают оформить трансфер Сперцяна, то полузащитник должен перейти в <Аякс>. Функционер уверен, что игрой за амстердамцев футболист сможет переубедить противников своего перехода.

Ранее в СМИ появлялась информация, что <Аякс> продолжает диалог с <Краснодаром> по возможному переходу Сперцяна.