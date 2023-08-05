Суббота, 5 Августа 2023 18:18

АрмИнфо.За незаконной блокадой Лачинского коридора стоят 120 тысяч человеческих историй. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Она поделилась видео, в котором житель Нагорного Карабаха, страдающий от рака, находящийся в настоящее время на лечении в

Ереване, говорит, что не боится ни своей болезни, ни смерти. <Страшнее потеря родины>, - отметил житель Нагорного Карабаха